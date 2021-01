Musikbringdienst liefert Kurkonzerte ins Altenheim Stand: 23.01.2021 07:08 Uhr Musik vor Altenheimen - das gibt es schon länger in der Corona-Zeit. Jetzt nehmen sich Hamburger Stiftungen dieser Sache an und sorgen dafür, dass Senioren und Seniorinnen Musik erleben können und die Musikerinnen und Musiker eine Gage dafür bekommen.

Musikando heißt Hamburgs neuer Musikbringdienst, der am Freitag mit einem Konzert im Altenzentrum Ansgar in Langenhorn an den Start gegangen ist. Ein Trompetentrio spielte Klassiker wie "Love" von Nat King Cole und "Amazing Grace". Die Bewohner und Bewohnerinnen, warm eingepackt auf der Terrasse, wippten mit, eine Zuhörerin dirigierte sogar mit bei dem Konzert, das zweimal eine Viertelstunde dauerte. "Es hat mir sehr gut gefallen. Ich genieße das, obwohl es arschkalt ist", sagte sie hinterher. "Ein Lichtblick in unserem Alltag."

"Hat unsere Herzen erwärmt"

Das gilt nicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch für die Musikerinnen und Musiker. "Es war ziemlich kalt und ziemlich windig, aber endlich hat man mal wieder gemeinsam Musik gemacht. Ich kenne das gar nicht mehr, ich hab total vergessen wie das ist", sagte Trompeter Danny Brown. "Ich habe in die Gesichter der Leute geguckt. Obwohl es so kalt ist, hat es unsere Herzen erwärmt."

Einrichtungen können übers Internet buchen

Alten- und Pflegeheime können die Kurzkonzerte über eine Internetseite buchen und sich so Musik in den eigenen Garten oder Innenhof holen. Das Ganze ist ein Projekt unter anderem der Körber-Stiftung, der Toepfer-Stiftung, der Initiative Tonali und der Elbphilharmonie. "Wer als da sich als Einrichtung dafür interessiert, dass die Musiker vorbeikommen, kann auf die Tonali-Webseite gehen, sich da Informationen holen und auch fragen, wann ein Besuch möglich ist", sagte Kai-Michael Hartig von der Körber-Stiftung.

In den kommenden Wochen und Monaten soll es viele solcher Konzerte geben, von Klassik bis Jazz, sagte Ansgar Wimmer von der Alfred Töpfer Stiftung. "Wir planen bis zu 150 Konzerte bis zum Sommer. Ganz viele Menschen in dieser Stadt haben Sehnsucht nach Kultur und Musik. Wir wollen sie daran erinnern wie schön Livekonzerte wie schön Musik und Kultur ist."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.01.2021 | 19:00 Uhr