Musical "Heiße Ecke" feiert 20. Geburtstag

Seit 20 Jahren begeistert das Kiez-Musical "Heiße Ecke" Einheimische sowie Touristinnen und Touristen im Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz. Gefeiert wurde das am Montagabend mit zahlreichen Prominenten. Bislang haben mehr als 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei fast 5.200 Vorstellungen die Show gesehen. Keine andere deutsche Eigenproduktion wurde nach Angaben des Theaters länger am Stück gespielt.

