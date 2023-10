Musical "Die Eiskönigin": Familientickets zu gewinnen Stand: 09.10.2023 05:00 Uhr NDR 90,3 und dem Hamburg Journal verlosen Tickets für das Disney-Musical "Die Eiskönigin" in Hamburg.

Mehr als eine Million Menschen haben das Musical im Stage Theater an der Elbe schon besucht. Es adaptiert den erfolgreichen ersten Animationsfilm "Die Eiskönigin" von Jennifer Lee und Chris Buck mit Songs von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez. Prinzessin Elsa muss lernen, mit ihren magischen Eiskräften umzugehen - denn sie hat mit ihren unkontrollierten Kräften das Königreich in eine Eislandschaft verwandelt. Ihre Schwester Anna soll ihr dabei helfen. Bei den Abenteuern in Arendelle sind natürlich die Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven mit von der Partie.

Familientickets für die "Eiskönigin" zu gewinnen

Wir verlosen zwei Familienpakete (jeweils vier Tickets) über NDR.de. So können zum Beispiel zwei Erwachsene und zwei Kinder die Vorstellung besuchen. Aber auch vier Erwachsene können die Eintrittskarten nutzen. Um teilzunehmen füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.

Musical-Tickets auch bei NDR 90,3

Auch bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal gibt es in dieser Woche Eintrittskarten zu gewinnen. Am Montagabend im NDR Fernsehen und bis Freitag täglich in der Morning Show von NDR 90,3 ab 6 Uhr.

Einsendeschluss ist Freitag, der 13. Oktober 2023, um 12 Uhr. Die Tickets sind einlösbar nach Verfügbarkeit im Zeitraum vom 1. Januar - 30. Juni 2024.

Formular ausfüllen und gewinnen

