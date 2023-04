Stand: 18.04.2023 11:25 Uhr Museum für Kunst und Gewerbe: Beyerle bleibt Direktorin

Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe wird auch in den kommenden fünf Jahren von Tulga Beyerle geleitet. Der Vertrag der gebürtigen Wienerin sei um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilte die Kulturbehörde am Dienstag in Hamburg mit. Unter Beyerle habe sich das Museum als eines der wichtigsten Gestaltungsmuseen im deutschsprachigen Raum positioniert.

