Stand: 01.11.2024 15:02 Uhr Museen erleben Besucheransturm am Reformationstag

In Hamburg haben die Museen am Reformationstag einen Besucheransturm erlebt. Rund 77.000 Interessierte waren in Museen, Ausstellungshäusern, sowie Lern- und Gedenkorten unterwegs. Am Reformationstag war der Eintritt unter dem Motto "See for Free" in den Hamburger Museen kostenlos.

