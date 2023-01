Stand: 08.01.2023 08:23 Uhr Mümmelmannsberg: Drei Brände in wenigen Stunden

Innerhalb einer Stunde hat es am Sonnabend in den Abendstunden in Mümmelmannsberg dreimal gebrannt: Immer wieder standen Müllcontainer in Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte sie die Brände schnell löschen. In einem Fall drohte der Brand auf ein Wohnhaus überzugehen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

