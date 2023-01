Stand: 28.01.2023 07:05 Uhr Müllcontainer-Brände: Freiwillige Feuerwehr im Dauereinsatz

In Schnelsen und Niendorf ist die Freiwillige Feuerwehr in der Nacht zum Sonnabend wegen mehrerer Müllcontainer-Brände im Dauereinsatz gewesen. Insgesamt brannten dort acht Container - teilweise standen sie direkt an Wohngebäuden. Ermittelt wird jetzt wegen möglicher Brandstiftung.

