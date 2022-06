Mühlentag: Historische Mühlen heute für Besucher geöffnet Stand: 06.06.2022 09:17 Uhr Wie haben die Menschen früher auf dem Land gelebt und gearbeitet? Das können Besucherinnen und Besucher heute beim Mühlentag erleben, der traditionell am Pfingstmontag stattfindet.

Er ist wie eine kleine Zeitreise - der Besuch der alten Mühlen. Auch in Hamburg kann man einen Blick hinter die Kulissen werfen. Die Windmühle Johanna in Wilhelmsburg bietet neben Besichtigungen einen Kunsthandwerkermarkt, gastronomische Angebote und Musik. Auch die Windmühle Glück in Bergedorf und die Kokerwindmühle Curslack im Vierländer Freilichtmuseum Rieck Haus können besichtigt werden.

Karte bietet Überblick über teilnehmende Mühlen

In den anderen norddeutschen Bundesländern sind heute ebenfalls zahlreiche Mühlen für Besucherinnen und Besucher geöffnet - Wind-, Wasser- und Motormühlen. Es wird Getreide gemahlen, Brot gebacken und Leinöl gepresst. Und es finden Feste und Führungen, Gottesdienste und Ausstellungen statt. Der Eintritt in die meisten Mühlen ist frei. Einen Überblick über alle teilnehmenden Mühlen bietet eine Karte auf der Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde.

