Mückenfallen im Hafen prüfen Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke

Im Hamburger Hafen haben das Institut für Hygiene und Umwelt und das Bernhard-Nocht-Institut vier Mückenfallen aufgestellt. Sie sollen zeigen, ob sich die Asiatische Tigermücke schon hier an der Elbe ausbreitet. Das Insekt kann gefährliche Krankheiten wie das Dengue-Virus übertragen. Tigermücken gibt es bereits in Teilen Süddeutschlands und in Berlin. Nach Hamburg könnten sie beispielsweise als blinde Passagiere mit Containerschiffen kommen.

