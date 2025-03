Mountainbiker macht Rückwärtssalto auf der Elbphilharmonie Stand: 12.03.2025 09:53 Uhr Spektakulärer Stunt auf der Elbphilharmonie in Hamburg: Der Extremsportler Fabio Wibmer hat mit einem Mountainbike einen Rückwärtssalto auf dem Dach des berühmten Konzerthauses gemacht.

Ein kurzer Blick über die Skyline von Hamburg und schon raste Wibmer los und machte den Rückwärtssalto in mehr als 100 Metern Höhe. Der 29 Jahre alte Österreicher fuhr damit nicht nur als erster Mensch der Welt mit einem Fahrrad über das Dach der Elbphilharmonie, sondern wagte dabei auch noch einen Überschlag in der Luft. "Das ist ziemlich cool. Vor allem, wenn man oben am Start steht und die Aussicht da hat", sagte Wibmer zu der Aktion.

Dachwellen des Konzerthauses für Schwung genutzt

Nach dem Salto kam der Mountainbike-Fahrer nur wenige Meter vor der Dachkante des Konzerthauses an der Elbe zum Stehen. Unmittelbar dahinter geht es rund 100 Meter in die Tiefe. Wibmer fuhr bei dem Stunt mehr als ein Dutzend Mal über eine eigens auf der Elbphilharmonie angebrachten Rampe und nutzte dabei eine der typischen Dachwellen für seinen Schwung.

Das Dach des Konzerthauses hatten die Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron einst als "fünfte Fassade" bezeichnet, wie Elbphilharmonie-Sprecher Martin Andris sagte. Denn die gewaltige, 700 Tonnen schwere und wellenartige Dachkonstruktion ist aus der Ferne deutlich zu erkennen und ein zentrales Erkennungszeichen des berühmten Gebäudes.

Nicht viele dürfen auf das Dach des Hamburger Wahrzeichens

Eine solche Anfrage bekomme die Elbphilharmonie wahrlich nicht täglich, sagte Andris weiter. Doch das Team sei schnell begeistert gewesen. "Es freut uns natürlich auch, dass für jemanden wie Fabio Wibmer die Architektur dieses Hauses dann so spektakulär und anziehend ist, dass er hier drehen möchte." Wibmer, der auf Social-Media-Plattformen ein Millionenpublikum erreicht, gehört damit zu den wenigen Menschen, die auf das Dach des Konzerthauses durften.

Die Aktion gilt als Startschuss für die Europatournee von "Masters of the Dirt", einer Actionshow, bei der Extremsportler Stunts mit verschiedenen Fahrzeugen zeigen.

