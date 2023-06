Stand: 08.06.2023 15:59 Uhr Motorradgottesdienst in Hamburg: Gedenken geplant

Beim Motorradgottesdienst in Hamburg am Sonntag wollen die Teilnehmenden auch an den Motorradfahrer erinnern, der beim Ironman am vergangenen Sonntag ums Leben gekommen war. Das hat die evangelische Nordkirche angekündigt. Der Gottesdienst findet wieder im Michel statt - anschließend fahren die Motorräder im Konvoi nach Buchholz in der Nordheide.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.06.2023 | 16:00 Uhr