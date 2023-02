Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der A25 in Hamburg Stand: 23.02.2023 09:26 Uhr Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der Autobahn 25 in Hamburg tödlich verunglückt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr das Motorrad auf ein Auto auf.

Der Unfall habe sich gegen 21 Uhr auf der A25 zwischen den Anschlussstellen Neuallermöhe-West und Nettelnburg ereignet, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Den Ermittlungen zufolge war der Motorradfahrer auf ein Auto aufgefahren. Er stürzte und wurde dann von zwei nachfolgenden Autos überrollt. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

A25 zeitweise gesperrt

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Beteiligten an dem Unfall und die Eltern des 24-Jährigen. Die A25 blieb für die Arbeiten an der Unfallstelle in Richtung Stadtzentrum gesperrt. Die Sperrung wurde am Donnerstagmorgen aufgehoben.

