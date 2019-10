Stand: 24.10.2019 16:13 Uhr

Motassadeq-Panne: Strafbefehl und Geldbußen

Im Fall des zu Unrecht ausgezahlten Haftgeldes an Terrorhelfer Mounir el Motassadeq gibt es ein Nachspiel: Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat für den Sicherheitsdienstleiter des Gefängnisses Fuhlsbüttel einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro auf Bewährung beantragt. Vier weitere Beschuldigte werden nicht bestraft, sie sollen nur eine Geldbuße zahlen.

Es gab keine Genehmigung

Nach elf Jahren Haft war Motassadeq vor einem Jahr nach Marokko abgeschoben worden. Dabei hatte es eine schwere Panne gegeben: Ihm wurden in einem Briefumschlag rund 7.200 Euro Ersparnisse mitgegeben. Motassadeq war einer der Helfer bei den Terroranschlägen vom 11. September 2011. Laut einer EU-Verordnung wird das Geld der Al-Kaida-Terroristen eingefroren und darf nur mit Genehmigung der Deutschen Bundesbank ausgezahlt werden - eine solche gab es aber nicht.

Dennoch wies der Sicherheitsdienstleiter der JVA Fuhlsbüttel eine Mitarbeiterin der Zahlstelle per Mail an, Motassadeq das Geld zu geben. Dafür soll er jetzt mit dem Strafbefehl verwarnt werden.

Ersparnisse aus der Haftzeit

Den Großteil des eingefrorenen Geldes hatte Motassadeq während seiner fast 15 Jahre langen Haftzeit in Hamburg erspart. Er war Mitglied der sogenannten Hamburger Zelle um den Todespiloten Mohammed Atta, der 2001 eines der Flugzeuge in das World Trade Center in New York gesteuert hatte. Der Hamburger Gruppe gehörten noch zwei weitere der insgesamt vier Terrorpiloten und neben Motassadeq noch mindestens fünf Unterstützer an. Das Hanseatische Oberlandesgericht hatte Motassadeq wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 246 Fällen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Er wurde wenige Wochen vor dem Ende seiner regulären Haftzeit abgeschoben.

