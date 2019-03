Stand: 13.03.2019 06:31 Uhr

Motassadeq: Justizbehörde rechtfertigt sich

Hat die Hamburger Justizbehörde bei der Abschiebung des verurteilten Terrorhelfers Mounir el Motassadeq nach Marokko schlampig gearbeitet? Die FDP-Fraktion in der Stadt glaubt das und verlangt in einer Kleinen Anfrage darum jetzt Aufklärung vom Senat.

Ein Hamburger Gefängnis zahlte Mounir el Motassadeq bei seiner Abschiebung 7.000 Euro aus. Die FDP-Fraktion verlangte in einer Kleinen Anfrage vom Senat Aufklärung.







Gelder von Al-Kaida-Mitgliedern eingefroren

Bei seiner Abschiebung im Oktober 2018 erhielt Motassadeq 7.000 Euro in bar ausgezahlt. Das Geld stammte von seinem Häftlingskonto und war Lohn für Arbeit im Gefängnis - der ihm aber nicht zustand. Denn sämtliche Gelder von Personen mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida sind laut einer EU-Verordnung eingefroren. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft hatte das Ende Februar bestätigt, nachdem Medien darüber berichtet hatten.

Rechtfertigung der Justizbehörde

Die Hamburger Justizbehörde rechtfertigt sich nun: Bereits 2007 seien alle Justizvollzugsanstalten über die Rechtsgrundlagen und Sanktionen informiert worden. Näheres könne man nicht mitteilen, da es sich um ein laufendes Verfahren handle.

FDP: Justizsenator überfordert

Der FDP reicht das nicht. Die Justizbehörde habe es jahrelang nicht für nötig befunden, über den aktuellen Umgang mit Terrorhelfern zu informieren, so die Fraktionsvorsitzende Anna von Treuenfels-Frowein. Justizsenator Till Steffen (Grüne) sei seinen Aufgaben nicht gewachsen. Nach Informationen von NDR 90,3 wundert man sich auch in Behördenkreisen: Die Abschiebung Motassadeqs war aufwendig, die Justizbehörde hätte genug Zeit gehabt, den Fall gründlich durchzusprechen und das Problem um die 7.000 Euro Gefängnisgeld zu erkennen und zu lösen.

Mitglied der sogenannten Hamburger Zelle

Motassadeq war Mitglied der sogenannten Hamburger Zelle um den Todespiloten Mohammed Atta, der 2001 eines der Flugzeuge in das World Trade Center in New York gesteuert hatte. Der Hamburger Gruppe gehörten noch zwei weitere der insgesamt vier Terrorpiloten und neben Motassadeq noch mindestens fünf Unterstützer an.

Das Hanseatische Oberlandesgericht hatte ihn wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 246 Fällen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Er wurde wenige Wochen vor dem Ende seiner regulären Haftzeit abgeschoben.

