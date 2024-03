Morgen zweiter verkaufsoffener Sonntag des Jahres in Hamburg Stand: 23.03.2024 17:37 Uhr Frühlingszauber in der City: Unter diesem Motto sind am Sonntag viele Geschäfte in Hamburg zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Dazu werden Musik und Aktionen geboten.

Stelzenläuferinnen und -läufer werden als große, bunte Schmetterlinge im Neuen Wall unterwegs sein. In der Hamburger Hof Passage können sogenannte Walking-Acts in kunstvollen Kleidern aus Luftballons bestaunt werden und im Passagenviertel stehen große, bunte Osterhasen als Fotomotiv bereit.

Konzerte von Kat Wulff, Nanée und Mischa Gohlke

Außerdem gibt es zahlreiche Konzerte. Dabei widmen sich die Musikerinnen und Musiker den Themen Inklusion, Integration und Diversität, sagt Citymanagerin Brigitte Allkemper. Kat Wulff zum Beispiel, die sich mit ihrem Song "AndersSein vereint" für mehr Miteinander zwischen Menschen mit und ohne Behinderung engagiert. Oder auch Nanée, die mit ihren Songs Mut macht, sich so anzunehmen, wie man ist. In der Europa Passage ist der Gitarrist Mischa Gohlke zu hören. Trotz seiner an Taubheit grenzenden Hörschädigung ist er mittlerweile ein erfolgreicher Profimusiker.

Für Kinder bietet die Verkehrswacht Hamburg auf dem Gänsemarkt einen Rad-Parcours mit Holzhindernissen.

Shopping-Angebote in allen Hamburger Bezirken

Aber auch in vielen anderen Bezirken steht der Frühlingszauber während des Shoppens im Fokus. So bietet zum Beispiel Harburg ein vielfältiges Programm mit einer Bühne auf dem Rathausplatz. Einen Überblick über alle Shopping-Angebote in den Bezirken listet die Stadt Hamburg auf ihrer Homepage auf.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr in Hamburg

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen. Der erste verkaufsoffene Sonntag 2024 fand im Januar statt. Die Geschäfte werden in diesem Jahr auch am 29. September und 3. November öffnen.

