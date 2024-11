Morgen verkaufsoffener Sonntag in Hamburg Stand: 02.11.2024 16:24 Uhr Hamburgerinnen und Hamburger können morgen die ersten Weihnachtsgeschenke kaufen oder einfach ein bisschen bummeln. Denn ab 13 Uhr findet der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt.

In der Innenstadt können sich Besucherinnen und Besucher auf viel Live-Musik freuen. Für Kinder dürfte vor allem der Besuch von Krümelmonster, Elmo, Grobi und Samson in der Europa Passage ein Highlight sein. Der letzte verkaufsoffene Sonntag im Jahr ist für den Einzelhandel der bedeutsamste, sagt Hamburgs City-Managerin Brigitte Allkemper. Sie rechnet mit rund 400.000 Menschen, die in der Stadt unterwegs sind. Ihren Angaben zufolge werden vor allem warme Kleidung wie Jacken und gefütterte Schuhe sowie Geschenke für Nikolaus wie Parfüm, Accessoires und Spielzeug gekauft.

Kunst und Kultur in der Înnenstadt

In der City und vielen Stadtteilen haben aber nicht nur die Geschäfte geöffnet, rund um das Thema "Kunst und Kultur" gibt es auch zahlreiche Aktionen. Am Mönckebergbrunnen spielt die Band SuperBrass von 14 Uhr bis 18 Uhr Pop und Jazz. In der der Europa-Passage ist die Sesamstraße zu Gast und im Buderius Kunstforum gibt es ein offenes Attelier für Jung und Alt mit der Möglichkeit zu malen.

Die Geschäfte haben bis 18 Uhr geöffnet. Auch die großen Einkaufszentren wie zum Beispiel das Quarree Wandsbek, die Hamburger Meile, das Alstertal-Einkaufszentrum oder das Elbe-Einkaufszentrum sind dabei. In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen. Die Termine fürs kommende Jahr stehen noch nicht alle fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.11.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel