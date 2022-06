Stand: 26.06.2022 17:36 Uhr Mordkommission ermittelt nach Streit in Ohlsdorf

In Ohlsdorf ist am Sonntag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert und endete mit lebensbedrohlichen Messerstichen. Wie die Polizei mitteilte, hat es in der Wohnunterkunft in der Straße Große Horst eine Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen und einem 46-Jährigen gegeben. Der 45 Jahre alte Mann erlitt dabei mehrere Stichverletzungen und liegt jetzt im Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch unklar. Jetzt ermittelt die Mordkommission. | Sendedatum NDR 90,3: 26.06.2022 16:00

