Mord an 22-Jähriger: Lebenslange Haft für Angeklagten

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 22-jährigen Frau in der Amandastraße in Hamburg-Eimsbüttel hat das Landgericht den Angeklagten am Donnerstag zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Der 35-Jährige habe die Frau ermordet, um einen vorausgegangenen Vergewaltigungsversuch zu vertuschen, so die Begründung des Vorsitzenden Richters.

Leiche im Gebüsch abgelegt

Der Mann soll seine Nachbarin in der Nacht zum 23. April 2019 in seine Wohnung gebracht haben, um sie zu vergewaltigen. Weil die 22-Jährige sich heftig wehrte und um Hilfe schrie, soll der Angeklagte ihr mit dem Schuh den Hals zugedrückt und die Leiche anschließend am Straßenrand hinter einem Gebüsch abgelegt haben. Das Gericht verurteilte den Angeklagten auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung einer anderen Frau. Er habe seine langjährige Lebensgefährtin im August 2018 so heftig geschlagen, dass sie für mehrere Tage im Krankenhaus lag.

Angeklagter räumte die Tat ein

Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert und zudem eine besondere Schwere der Schuld beantragt. Der Verteidiger hatte sich dafür ausgesprochen, den Angeklagten wegen Körperverletzung mit Todesfolge und einfacher Körperverletzung zu sechs Jahren und neun Monaten Haft zu verurteilen. Zum Prozessauftakt im Oktober vergangenen Jahres hatte der Angeklagte die Tötung eingeräumt und bereut. Er habe unter Drogen gestanden. Den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung hatte er bestritten.

