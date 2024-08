"Mopo" Team-Staffellauf: Tausende laufen im Hamburger Stadtpark

Stand: 26.08.2024 14:18 Uhr

Am 28. und 29. August dieses Jahres gehen zahlreiche Teams bei Staffellauf der Hamburger Morgenpost an den Start. Das Event im Hamburger Stadtpark ist bereits ausverkauft. Insgesamt nehmen 2.000 Teams an dem Lauf teil.