Stand: 22.06.2023 10:49 Uhr Moorfleet: Feuerwehr löscht Brand in Lagerhalle

In einer Lagerhalle im Hamburger Stadtteil Moorfleet hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Ein Sprecher der Polizei sagte, das Feuer sei in einem Materiallager für Friseurbedarf in einem Teil der Halle ausgebrochen. Der Brand, der für die Einsatzkräfte nur schwer erreichbar war, konnte nach Angaben der Feuerwehr innerhalb von etwa zwei Stunden gelöscht und ein Übergreifen auf eine angrenzende Lagerhalle verhindert werden. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch nicht bekannt.

