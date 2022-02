Moorburg: Rückenwind für Pläne der Hamburger Handelskammer Stand: 01.02.2022 06:42 Uhr Es gibt Rückenwind für die Moorburg-Pläne der Hamburger Handelskammer. Die hatte vorgeschlagen, südlich der Elbe ein neues Gewerbegebiet für Energie- und Klima-Firmen zu schaffen. Unterstützt wird das jetzt aus den Reihen des EU-Parlaments.

Große Teile Moorburgs hängen seit den 1980er-Jahren in der Warteschleife. Die Flächen an der Elbe sind für eine mögliche Hafenerweiterung reserviert. Für Bernd Lange, den Vorsitzenden des Handelsausschusses im EU-Parlament, wäre es eine gute Idee, dort stattdessen ein Zentrum für die Wasserstoff-Produktion- und -Forschung aufzumachen.

"Wasserstoffwirtschaft wird eine große Rolle spielen"

Lange äußert sich bei einem Besuch in Hamburg auch zuversichtlich, dass dafür Fördergeld aus der EU fließen könnte. "Ich glaube, man kann jetzt hier keinen Stillstand predigen. Das macht der Senat insgesamt auch nicht. Wir werden nochmal mit allen Beteiligten reden", so Lange. Man wisse ja, dass es einen Hafenentwicklungsplan geben werde. Er selbst glaube, dass die Fragen der Wasserstoffwirtschaft da eine große Rolle spielen würden.

Moorburger hoffen auf einen Aufschwung

Der rot-grüne Senat hatte sich darauf geeinigt, die freien Flächen in Moorburg in dieser Regierungszeit nicht anzufassen - also bis 2025. Die Moorburger selbst sind laut einer Bürgerinitiative offen für die Pläne. Sie erhoffen sich einen Aufschwung für ihren schrumpfenden Stadtteil und ein Ende der 40-jährigen Warteschleife. Und auch die grüne Bürgerschaftsfraktion und die CDU haben positives Feedback gegeben.

BUND: "Hafenerweiterung durch die Hintertür"

Die Umweltschutzorganisation BUND hingegen ist gegen das Energie- und Klima-Gewerbegebiet und bezeichnet solche Pläne als "Hafenerweiterung durch die Hintertür". Das Gelände, das die Kammer für das Industriegebiet erschließen möchte, liegt demnach außerdem im Hamburger Moorgürtel und darf aus Sicht der Naturschützerinnen und -schützer nicht bebaut werden. Die Pläne würden zudem den Bau eines Abschnitts der A26-Ost als gegeben voraussetzen, gegen den Hamburger Umweltverbände bereits Klage erwägen.

Hafenwirtschaft gegen andere Nutzung

Das Problem dabei: Die brachliegenden Flächen in Moorburg zwischen der Autobahn 7 und der Elbe werden für eine potenzielle Erweiterung des Hafens in Reserve gehalten. Und deswegen ist auch der Unternehmensverband Hafen Hamburg dagegen, dass dort etwas anderes hinkommt.

