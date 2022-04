Stand: 16.04.2022 19:18 Uhr Moia will in Hamburg weiter expandieren

Der Sammeltaxi-Anbieter Moia will sein Angebot weiter ausbauen. Seit dem Start vor drei Jahren in Hamburg habe man trotz Corona bisher über 4,5 Millionen Fahrgäste befördert. 220 Fahrzeuge seien pandemiebedingt zurzeit in der Stadt unterwegs, in den kommenden Monaten wolle man den Betrieb weiter ausbauen. Das Ziel von 500 Fahrzeugen auf Hamburgs Straßen bestehe noch immer. Von den 1.050 Mitarbeitenden der VW-Tochter sind 860 in Hamburg beschäftigt. | Sendedatum Hamburg Journal: 16.04.2022 19:30

