Moia und ioki erweitern Gebiete - Erstmals auch südlich der Elbe Stand: 02.07.2022 08:26 Uhr In Hamburg wird das Angebot der Sammeltaxis ioki und Moia ausgeweitet. Ab dem kommenden Jahr soll es einen so genannten "On-Demand-Dienst", also einen Fahrservice auf Abruf, auch erstmals südlich der Elbe geben.

Seit vier Jahren gibt es die weißen Elektro-Shuttles von ioki in Hamburg. Bislang fahren sie zum HVV-Tarif durch Osdorf, Lurup und Iserbrook - ab dem kommenden Januar sollen sie stattdessen in Harburg unterwegs sein. Weil das neue Gebiet größer ist, wird die Anzahl der Fahrzeuge verdoppelt.

Moia will Gebiet in Osdorf und Lurup ausweiten

In Osdorf und Lurup will dafür Moia sein Servicegebiet ab Januar ausbauen. Bislang ist es rund 200 Quadratkilometer groß. Die goldfarbenen Elektro-Kleinbusse der VW-Tochter sollen perspektivisch auch noch weitere Stadtteile bedienen. "Wir wollen die On-Demand-Verkehre stärker in die äußere Stadt bekommen, zum Beispiel auch nach Jenfeld oder Rahlstedt“, so Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

Bund finanziert Erweiterung

Für die Erweiterung des Moia-Gebiets gibt es Geld vom Bund, denn bis 2030 soll der Hamburg-Takt realisiert werden. Dieser hat das Ziel, dass alle Hamburgerinnen und Hamburger binnen fünf Minuten ein öffentliches Verkehrsmittel erreichen können.

