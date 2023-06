Stand: 29.06.2023 16:04 Uhr Mönckebergstraße: Leiche in Putzraum eines Bekleidungsgeschäfts entdeckt

In einem Bekleidungsgeschäft in der Hamburger Mönckebergstraße ist eine Leiche gefunden worden. Ein Haustechniker entdeckte die tote Frau schon am Montag in einem Raum für Putzmittel. Der Raum liegt in einem Bereich, den nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreteten dürfen. Wie die Frau starb, versuchen nun Rechtsmedizinerinnen und -mediziner herauszufinden. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

