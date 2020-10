Mönckebergstraße: Ausverkauf bei Galeria Kaufhof Stand: 10.10.2020 17:36 Uhr Noch sechs Mal öffnen die Türen bei Galeria Kaufhof an der Mönckebergstraße, doch in einer Woche ist Schluss. Für viele Schnäppchenjäger hat schon vor Wochen die Rabattschlacht begonnen.

Nun startet der Ausverkauf in die letzte Runde. Nach 53 Jahren gehen am kommenden Wochenende endgültig die Lichter aus in dem Warenhaus an der Mönckebergstraße. Lediglich zwei Etagen des vierstöckigen Gebäudes sind noch als Verkaufsfläche geöffnet. Die Kundinnen und Kunden sind im Rabattrausch, es geht zu wie in der Vorweihnachtszeit. Doch viel ist nicht mehr übrig von der Ware.

Viele Beschäftigte wechseln in Transfergesellschaft

Vor den rund 200 Beschäftigten liegt eine ungewisse Zukunft. Der Betriebsrat hatte im Zuge des Insolvenzverfahrens bei Galeria Karstadt Kaufhof in den vergangenen Wochen und Monaten hart dafür gekämpft, die Jobs zu erhalten, doch am Ende ohne Erfolg. Rund die Hälfte der Betroffnen ist vorerst in eine Transfergesellschaft geweselt. Einige haben immerhin neue Arbeitsplätze gefunden.

VIDEO: Galeria Kaufhof an der Mönckebergstraße schließt die Türen (2 Min)

Unklare Zukunft für Warenhaus-Immobilien

Neben Galeria Kaufhof an der Mönckebergstraße muss auch die gegenüberlegende Filiale von Karstadt Sports ihre Türen schließen. Außerdem ist in Hamburg auch der Standort in Bergedorf betroffen, jedoch erst Ende Januar 2021. Was aus den Immobilien werden soll, ist bislang unklar. Für das mehr als 100 Jahre alte Galeria Karstadt Kaufhof-Gebäude an der Mönckebergstraße steht fest, dass es grundlegend saniert werden muss. Ideen für die weitere Nutzung liegen schon vor.

Innovative Nutzungskonzepte gefragt

So gibt es zum Beispiel den Vorschlag, das Naturkundemuseum, das bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg an der Stelle des Elektronik-Kaufhauses direkt nebenand stand, in die denkmalgeschützte Fassade der Kaufhof-Immobilie zu setzen. Das erklärte Heinrich Grüter, Geschäftsführer des Trägerverbundes Projekt Innenstadt e.V. im Gespräch mit dem NDR Hamburg Journal. Doch für große Immobilien sind auch andere Konzepte denkbar, darunter die Unterbringung kleinerer Läden und gastronomischer Einrichtungen.

