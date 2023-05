Stand: 23.05.2023 12:53 Uhr Möglicherweise Anschlag geplant: Zweiter Mann festgenommen

Ende April hatten Ermittler und Ermittlerinnen in St. Georg einen 28-Jährigen festgenommen, der einen Selbstmordanschlag vorbereitet haben soll. Jetzt ist auch der Bruder des Syrers im bayerischen Kempten festgenommen worden. Wie die Generalstalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, soll der 25-Jährige bei den Terror-Vorbereitungen geholfen haben und wollte den Anschlag offenbar mit seinem Bruder gemeinsam begehen. Anschlagsziel der beiden war nach aktuellen Erkenntnissen eine Kirche in Schweden. Beide Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

