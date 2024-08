Stand: 08.08.2024 10:00 Uhr Möbelhaus Wäscherei schließt endgültig

Eines der bekanntesten Möbelhäuser in Hamburg muss offenbar endgültig schließen. Bei der Wäscherei in der City Nord ist nach eigenen Angaben ein Investor in letzter Sekunde abgesprungen. In wenigen Tagen soll nun das Insolvenzverfahren beginnen. Die Wäscherei ist ab sofort geschlossen. Mitte September findet noch einen Lagerverkauf statt.

