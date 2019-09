Stand: 01.09.2019 07:22 Uhr

Modellversuch für autofreies Ottensen startet

"Ottensen macht Platz": Unter diesem Motto werden in dem Hamburger Stadtteil von heute an mehrere Straßenabschnitte rund um den Spritzenplatz für ein halbes Jahr zur Fußgängerzone. Konkret geht es um Teile der Bahrenfelder Straße, der Ottenser Hauptstraße und der Großen Rainstraße. Kunstrasen soll bis Februar 2020 den neu gewonnen Raum visuell hervorheben und zum Aufenthalt einladen. Gelbe Holzkonstruktionen an den Straßenrändern bieten Platz zum Sitzen und Verweilen. Kicker, Tischtennis und Tape-Art sind geplant, Anwohner können und sollen den autofreien Raum in den kommenden sechs Monaten mit eigenen Ideen und Initiativen füllen. Wie ruhig und lebenswert Ottensenes Kern für Spaziergänger sein kann, können die Hamburger ab 11 Uhr bei einem Bürgerfest erleben.

Modellversuch "Ottensen macht Platz" startet NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.09.2019 08:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Im Hamburger Stadtteil Ottensen beginnt ein Modellversuch. Das Gebiet rund um den Spritzenplatz wird bis Februar 2020 weitgehend autofrei. Reinhard Postelt berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Eingeschränkter Lieferverkehr sorgt für Kritik

Dem Modellversuch hatten in der Bezirksversammlung Altona alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD zugestimmt. Nur wer auf seinem Grundstück einen Privatparkplatz hat, darf auch weiterhin in die neue autofreie Zone fahren - ebenso Taxis und Radfahrer. Lieferverkehr für die vielen Einzelhändler und Handwerker ist nur noch in der Zeit zwischen 23 und 11 Uhr erlaubt. Und das sorgt für Kritik. Vize-Bezirksamtsleiter Kersten Albers (SPD) versuchte, Anwohner wie Kritiker einzubinden. "Wir haben als Amt zur Umsetzung des Auftrags unserer Bezirkspolitik wirklich enorme Kraftanstrengungen eingebracht", so Albers. Man sei mit den Genehmigungen für Gewerbetreibende etwas hinterher, werde sie jedoch in den kommenden Tagen bescheiden.

Modellversuch wird wissenschaftlich ausgewertet

Der Modellversuch wird vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik der TU Hamburg mit Verkehrszählungen, Raumbeobachtungen und Befragungen von Anwohnern, Gewerbetreibenden und Passanten begleitet. Das soll Erkenntnisse liefern, wie sich die autofreie Zone auf die Zufriedenheit der Menschen im Quartier auswirkt. Ende Februar kommenden Jahres soll die Bezirksversammlung Altona auf Grundlage der Evaluation entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht.

Im Hamburger Rathausviertel läuft ein ähnliches Experiment seit knapp einem Monat. Dort sind die Kleine Johannisstraße, die Schauenburger Straße sowie Parkplätze am Dornbusch drei Monate lang für Autos tabu.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.09.2019 | 08:00 Uhr