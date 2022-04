Mit Tochter zum IS gereist: Mutmaßliche Islamistin vor Gericht Stand: 06.04.2022 15:46 Uhr Sieben Jahre lang hat ein Vater aus Hamburg seine kleine Tochter nicht gesehen. Die Mutter war gegen seinen Willen mit dem Kind nach Syrien zum sogenannten Islamischen Staat (IS) gegangen. Seit Mittwoch muss sich die jetzt 38-jährige mutmaßliche Islamistin vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht verantworten - unter anderem wegen schwerer Kindesentziehung.

Drei Jahre alt war die Tochter des Mannes, als die Mutter mit dem Kind verschwand. Elf Jahre, als der Vater das Mädchen endlich wiedersah. Im vergangenen Oktober kam die Mutter mit der Tochter und einem zweiten Kind nach Deutschland zurück. Sie waren Teil in einer Gruppe von 8 Frauen und 23 Kindern, die die Bundesregierung nach langer Verhandlung aus einem kurdischen Gefangenenlager ausfliegen ließ. Bei ihrer Ankunft auf dem Frankfurter Flughafen wurde die 38-Jährige sofort verhaftet.

VIDEO: Mutmaßliche Islamistin vor Gericht (1 Min)

Vater kämpfte jahrelang um ein Wiedersehen

Sie und ihr Ex-Mann hatten damals das gemeinsame Sorgerecht für die kleine Tochter. Dennoch war sie mit dem Kind 2014 gegen den Willen des Vaters nach Syrien gereist - zusammen mit ihrem neuen Ehemann und einem einjährigen gemeinsamen Sohn. Der Vater des Mädchens kämpfte anschließend jahrelang darum, seine Tochter zurückzubekommen.

Eltern sagen noch aus

Die Angeklagte war laut der Bundesanwaltschaft Mitglied in der Terrormiliz IS. Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht aber saß sie am Mittwoch unverschleiert mit offenen Haaren und Ringelpulli. Sie will sich am nächsten Prozesstag äußern. Der Vater des Mädchens sagt Anfang Mai als Zeuge aus.

Weitere Informationen IS-Rückkehrerin in Hamburg zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt Die 44-Jährige war mit ihrem Sohn nach Syrien gereist und hatte sich der Terrororganisation "Islamischer Staat" angeschlossen. Der Sohn kam dort ums Leben. (02.03.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.04.2022 | 17:00 Uhr