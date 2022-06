Stand: 02.06.2022 17:35 Uhr Mit Tochter zum IS gereist: Hamburgerin muss drei Jahre ins Gefängnis

Eine 38-jährige Frau aus Hamburg kommt für drei Jahre ins Gefängnis. Das Hanseatische Oberlandesgericht hat sie am Donnerstag wegen Mitgliedschaft in der Terror-Gruppe IS und wegen Kindes-Entziehung verurteilt. Die Frau war 2014 mit ihrer Tochter nach Syrien zum IS ausgereist - gegen den Willen des Vaters. Dieser hatte jahrelang um die Rückkehr seiner Tochter gekämpft. Die Angeklagte war erst im Oktober mit dem Kind nach Deutschland zurückgekommen. | Sendedatum NDR 90,3: 02.06.2022 17:00

