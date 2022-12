Stand: 09.12.2022 15:50 Uhr Mit Schwert rumgefuchtelt: Mann in Bramfeld festgenommen

In Bramfeld hat das Spezialeinsatzkommando der Polizei einen Mann festgenommen. Der 69 Jährige hatte am Freitag in der Stefan-Zweig-Straße mit einem Samuraischwert herumgefuchtelt. Außerdem schlug er mit dem Schwert die Wohnungsfenster seines Nachbarn ein. Der offenbar verwirrte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er soll seine Nachbarn schon seit Wochen terrorisieren.

