Mit NDR 90,3 Tickets für drei Konzert in Hamburg gewinnen Stand: 28.10.2022 05:00 Uhr Am 31. Oktober, dem Reformationstag, können Sie bei NDR 90,3 Karten für gleich drei Konzerte in Hamburg gewinnen. Für Ina Müller, für Sasha und für Simply Red.

Ina Müller ist ein wahres Multitalent: Moderatorin, Entertainerin, Kabarettistin - aber auch Sängerin. Seit Jahren begeistert sie ihre Fans mit Musik, die gleichfalls ehrlich, witzig und bewegend ist. Gerade ist Ina Müller mit ihrer Band wieder auf Tour - und kommt am 5. November nach Hamburg.

Auch der Popsänger Sasha tourt gerade wieder durch Deutschland. In Hamburg steht er unter anderem am 10. November auf der Bühne der Laeiszhalle. Und nur vier Tage später, am 14. November, kommt die britische Band Simply Red um Sänger Mick Hucknall in die Stadt. Auch für diese beiden Konzerte können Sie sich Karten sichern.

So können Sie gewinnen

Wenn Sie am 31. Oktober ab 7 Uhr einen Titel von Ina Müller, Sasha oder Simply Red in voller Länge hören, dann rufen Sie die Gewinnhotline unter der 01371/903 903 (14 Cent pro Anruf) an. Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. Wir drücken Ihnen die Daumen.

