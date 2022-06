Mit NDR 90,3 Tickets für Udo Lindenberg in Hamburg gewinnen Stand: 03.06.2022 06:00 Uhr Am Pfingstmontag können Sie bei NDR 90,3 Karten für das Konzert von Udo Lindenberg gewinnen. Am 27. und 28. Juni spielt der Panikrocker auf seiner "Udopium Live Tour" zwei Konzerte in Hamburg.

Und das Besondere: Gewinnen können Sie nicht nur Tickets für sich, sondern auch für Ihre Lieben. Kommen Sie per Telefon ins Studio durch, haben Sie schon mal zwei Karten für eines der beiden Konzerte in der Barclays Arena sicher. Und dann spielen Sie mit uns das Udo-Lindenberg-Quiz um noch weitere Karten - maximal acht Stück können Sie in Ihrer Spielrunde gewinnen. Mehrmals täglich haben Sie die Chance anzurufen.

Wer soll mit Ihnen zu Udo Lindenberg gehen?

Also: Wen wollen Sie zum Konzert am 27. oder 28. Juni in der Barclays Arena mitnehmen? Sind es die Nachbarn, die immer Ihre Blumen gießen, wenn Sie mal in den Urlaub fahren? Oder lieber die vier Freunde, mit denen Sie immer gemeinsam Rad fahren? Oder wollen Sie vielleicht mal zusammen mit Ihrer Lieblings-Kollegin oder Ihrem Lieblings-Kollegen ein Konzert besuchen?

Überlegen Sie am besten jetzt schon mal, wie viele Karten Sie für das Udo-Lindenberg-Konzert benötigen und spielen Sie dann am Pfingstmontag mit uns das Udo-Lindenberg-Quiz. Mehrmals am Tag haben Sie dann die Chance auf den Gewinn - natürlich nur bei NDR 90,3.

So können Sie gewinnen

Rufen Sie die Gewinnhotline unter der 01371/903 903 (14 Cent pro Anruf) an. Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. Wir drücken Ihnen die Daumen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.06.2022 | 06:20 Uhr