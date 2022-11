Mit Messer verletzt: Mann offenbar Opfer von Stalkerin Stand: 11.11.2022 13:38 Uhr Wegen einer lebensgefährlichen Messerattacke auf ihren ehemaligen Partner muss sich eine Frau vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Das Opfer hat am Freitag vor Gericht von einer Stalking-Vorgeschichte berichtet.

Demnach habe ihn die 32-jährige Angeklagte zuvor zum Teil 30 bis 40 mal pro Nacht angerufen - auf dem Festnetz, dem Mobiltelefon, sogar auf dem Handy seiner Mutter. Der 32-Jährige habe dann abends das Kabel des Telefons rausgezogen, das Handy stummgestellt und für seine Mutter eine neue Nummer beantragt.

"Habe meine Ex-Freundin nie betrogen"

Und wenn er doch mal ans Telefon gegangen sei, habe es von der Angeklagten Fragen und Vorwürfe gehagelt: Sie habe behauptet, dass er andere Frauen treffen würde, "dabei habe ich meine Ex-Freundin nie betrogen", sagte der 32-Jährige aus.

Am Abend des 12. Mai habe es an seiner Wohnung in der Marktstraße geklingelt, eine Bekannte habe ihn unter einem Vorwand runtergebeten. Als er rausgekommen sei, habe er seine Ex-Freundin entdeckt, die sich versteckt habe und nun mit einem Messer auf ihn losgegangen sei.

Angeklagte belastete den Ex-Freund

Die Frau sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Sie hatte ausgesagt, dass ihr Ex-Freund sie in jener Nacht zuerst angegriffen habe. Zur Stalking-Vorgeschichte sagte ihr Anwalt nur: Es könne sein, dass sie "aus Kränkung bei der Kontaktaufnahme übers Ziel hinausgeschossen sei". Der Zeuge ist seit dem Vorfall in therapeutischer Behandlung.

