Stand: 07.08.2022 08:09 Uhr Mit Brotmessern bedroht: Polizei überwältigt Mann in Harburg

In Harburg hat ein mit zwei Brotmessern bewaffneter Mann in der Nacht zu Sonntag einen SEK-Einsatz ausgelöst. Die Polizei war wegen eines Ehestreits in einem Wohnhaus alarmiert worden. Dort bedrohte der Mann die Beamtinnen und Beamten zuerst mit den beiden Messern und flüchtete danach noch immer bewaffnet zu Fuß in den nahe gelegenen Außenmühlenpark. Einsatzkräfte überwältigten ihn dort nach etwa einer Stunde und nahmen ihn fest. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR 90,3: 07.08.2022 08:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.08.2022 | 08:00 Uhr