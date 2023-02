Mit Auto in Chanel-Filiale eingebrochen: Tatverdächtiger gefasst Stand: 22.02.2023 16:56 Uhr Es war ein Blitzeinbruch bei Chanel im vergangenen Herbst. Ein Mann war in Hamburg mit einem Auto in die Filiale am Neuen Wall gerast und hatte reichlich Beute gemacht. Nun wurde ein Tatverdächtiger verhaftet - in Nordrhein-Westfalen.

So spektakulär der Einbruch auf Hamburgs Luxus-Einkaufsmeile gewesen ist, so unspektakulär war die Festnahme des mutmaßlichen Täters. Bundespolizisten waren am Dienstagvormittag am Essener Hauptbahnhof auf den 48 Jährigen aufmerksam geworden.

Tatverdächtiger wurde per Haftbefehl gesucht

Als sie seine Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass der Mann von Hamburger Behörden gesucht wurde. Die Einbruchsspezialisten der SOKO Castle waren sich so sicher gewesen, dass er hinter dem Einbruch steckt, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn erwirken konnte.

Videos 2 Min Unbekannte fahren in Chanel-Filiale und rauben sie aus Mithilfe eines gestohlenen Pkws wurde in das Schaufenster der Edelboutique eingebrochen. (Stand: 25.10.2022) 2 Min

Mit gestohlenem Auto in Filiale eingebrochen

Im vergangenen Oktober soll der Mann zunächst auf St. Pauli einen alten Audi gestohlen haben. Dann raste er damit in die Luxusboutique am Neuen Wall. Anschließend räumte er die Auslage leer und stahl hochwertige Taschen. Den Wagen ließ er im Schaufenster zurück und floh zu Fuß.

Beute noch nicht gefunden

Von der Beute, dessen Wert die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Bereich schätzte, fehlt bis heute jede Spur. Der mutmaßliche Blitzeinbrecher sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen Einbruch bei Chanel: Polizei beziffert den Wert der Beute Mit einem Auto waren Diebe ins Schaufenster des Luxusgeschäfts gefahren. Sie ließen hochpreisige Artikel mitgehen und flüchteten. (20.10.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.02.2023 | 17:00 Uhr