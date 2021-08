Missbrauch in Hamburger Gartenlaube? Mann unter Verdacht Stand: 10.08.2021 14:19 Uhr Ein 56-Jähriger aus Billstedt soll drei Kinder sexuell missbraucht haben. Die Polizei hat am Dienstagmorgen seine Wohnung durchsucht und dabei auch eine Waffe sichergestellt.

Der Verdächtige soll im Frühjahr gemeinsam mit der elf Jahre alten Tochter seiner Bekannten sowie deren acht- und zehnjährigen Freundinnen in einer Gartenlaube in Tatenberg übernachtet und dort die Kinder sexuell missbraucht haben. Zu Hause sprachen die Kinder mit ihren Eltern - so war der mutmaßliche Missbrauchsfall ans Licht gekommen.

Wohnung durchsucht

Warum der Mann zusammen mit den Kindern in der Gartenlaube übernachtet hatte, wollte die Polizei nicht sagen, um die Opfer zu schützen. Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft hat die Polizei nun die Gartenlaube sowie die Wohnung des 56-Jährigen in Billstedt durchsucht. Spezialeinsatzkräfte konnten in der Wohnung eine Gaspistole sicherstellen und trafen auch auf den Mann.

Er wurde mitgenommen zum Polizeipräsidium, ist inzwischen aber wieder frei. Nun laufen die Ermittlungen gegen ihn.

