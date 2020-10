Milliardenverlust für Tourismus wegen Corona-Pandemie Stand: 08.10.2020 13:27 Uhr Monatelang keine oder nur wenige Gäste in Hotels und Restaurants: Die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein hat infolge der Corona-Pandemie wahrscheinlich Umsatzausfälle in Milliardenhöhe erlitten.

Dies geht aus dem sogenannten Tourismusbarometer hervor, das der Sparkassen- und der Tourismusverband am Donnerstag in Kiel vorstellten. Demzufolge betrugen die Einbußen allein in den Monaten März und April etwa 880 Millionen Euro. Davon entfielen 510 Millionen Euro auf den Übernachtungstourismus und 370 Millionen auf den Tagestourismus.

SH mit "blauem Auge" davongekommen

Mitte März war der Tourismus wegen der Pandemie faktisch zum Erliegen gekommen. Dennoch steuere die Branche im Norden besser durch die Corona-Krise als andere Bundesländer und könne mit einem "blauen Auge" davonkommen, sagte Marktforschungsexperte Karsten Heinsohn vom wirtschaftswissenschaftlichen Fremdenverkehrsinstitut dwif. Bis August habe das Minus etwa 20 Prozent betragen, bis zum Jahresende könnten es zehn bis 15 Prozent sein.

