Stand: 01.02.2024 13:14 Uhr Mikrozensus: In Hamburg werden rund 10.000 Haushalte befragt

Wie leben Sie, wie geht es Ihnen finanziell, welche Kommunikationstechnik nutzen Sie? Diese und andere Fragen werden in diesem Jahr wieder bundesweit im Mikrozensus gestellt. In Hamburg passiert das in rund 10.000 Haushalten, die zufällig dafür ausgewählt werden. Das Statistikamt sammelt dabei Daten, damit Politik, Wissenschaft und Wirtschaft besser planen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 01.02.2024 | 13:00 Uhr