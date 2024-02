Mieter für Rathaus Pavillons in Hamburg gesucht Stand: 09.02.2024 07:22 Uhr Seit vier Jahren schon werden sie saniert: die grünen Pavillons aus den 1980er-Jahren gegenüber dem Hamburger Rathaus. Jetzt ist das Glasdach fast fertig und es werden neue Mieter und Mieterinnen gesucht.

Postkarten, Souvenirs, Bier und Bockwürstchen - das kann man bislang in den denkmalgeschützten Kiosk-Pavillons kaufen. Zwölf Mieter und Mieterinnen sind dort momentan aktiv. In Zukunft könnten diese, aber auch andere den Ort für ihre Geschäftsidee nutzen, denn die stadteigene Sprinkenhof GmbH ist auf der Suche nach kreativen Mieterinnen und Mietern. Denkbar sind beispielsweise ein Café, ein Blumenladen oder andere Konzepte.

Glasdächer der Pavillons waren einsturzgefährdet

Seit gut vier Jahren werden die Pavillons saniert, denn mit der Zeit war die filigrane Glaskonstruktion in die Jahre gekommen, die Dächer waren sogar einsturzgefährdet. In der Politik sind die Pavillons auch umstritten, sogar ein Abriss stand zwischenzeitlich im Raum. Dann sollten die Glasarkaden - wie sie offiziell heißen - zwar doch saniert werden, das Ganze verzögerte sich allerdings wegen der Corona-Pandemie. Mittlerweile ist die Sanierung der Dächer fast abgeschlossen, lediglich kleinere Restarbeiten sind bis zum Monatsende noch zu erledigen.

Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 1. März

Laut Sprinkenhof soll ein elegantes, zeitgemäßes und hochwertiges Erscheinungsbild geschaffen werden. Dazu gehören die Fassaden, der Werbeauftritt und die Außenmöblierung. Dafür werden zeitnah Architekten gesucht, denn im Frühjahr 2025 soll alles fertig sein. Wer Interesse an einem Platz in einem der Pavillons hat, hat noch genau drei Wochen Zeit - denn am 1. März endet die Bewerbungsfrist.

