Mietenspiegel: Wohnen wird ein wenig teurer

Die Mieten auf dem Hamburger Wohnungsmarkt steigen weiter, aber nicht so stark wie bisher und anderswo. Der heute vorgelegte Mietenspiegel zeigt eine Erhöhung von 2,6 Prozent seit 2017. Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete hat sich damit seit 2017 um 0,22 Cent auf 8,66 Euro pro Quadratmeter verteuert.

Altbau ist besonders teuer

"Der Preistrend setzt sich abgeschwächt fort und liegt unterhalb der Entwicklung des Verbraucherpreisindex", sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Dienstag. Gestiegen seien vor allem Mieten in guten Wohnlagen und in Altbaubeständen, während in normalen Lagen und jüngeren Wohnungen die durchschnittliche Netto-Kaltmiete teilweise sogar gesunken sei.

Dorothee Stapelfeldt zeigte sich sehr erfreut: "Dieser wirklich geringe Anstieg ist ein sehr positives Signal und zeigt, dass der verstärkte Neubau seit 2011 Wirkung entfaltet." An den Mietenspiegel ist auch Hamburgs Mietpreisbremse gekoppelt.

Altbaumietende sind Verlierer

Die SPD-geführten Senate hatten den Wohnungsbau massiv angekurbelt auf jährlich mehr als 10.000 neue Einheiten, um die Mieten zu dämpfen. Aber es gibt auch Verliererinnen und Verlierer im neuen Mietspiegel. Deutlich über dem Mittel von 2,6 Prozent stiegen die Mieten in Altbauten, die vor 1948 entstanden. Der Mietenspiegel gibt Hausbesitzenden das Recht, die Mieten zu erhöhen.

