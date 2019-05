"MietenMove" startet in Hamburg

NDR 90,3 - 04.05.2019 13:00 Uhr

Großkundgebung für bezahlbare Mieten in Hamburg: Mehr als 100 Initiativen beteiligen sich heute am "MietenMove" in der Innenstadt. Jörn Straehler-Pohl berichtet vom Rathausmarkt.