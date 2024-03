Stand: 20.03.2024 10:38 Uhr Mieten für WG-Zimmer in Hamburg wieder gestiegen

Das Moses-Mendelssohn-Institut hat Zahlen dazu veröffentlicht, wie teuer das Wohnen für Studierende in WG-Zimmern in Deutschland ist. Darüber berichtete zuerst die Funke Mediengruppe. Demnach kostet ein WG-Zimmer für Studierende in Hamburg im Durchschnitt 610 Euro, das sind 40 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Im Schnitt sind WG-Zimmer in Hamburg damit aber immer noch günstiger als in München mit etwa 760 Euro pro Monat - oder in Frankfurt am Main, mit etwa 670 Euro im Monat. Für ganz Deutschland liegt der Durchschnittspreis für ein WG-Zimmer den Angaben zufolge bei 479 Euro.

