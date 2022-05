Stand: 15.05.2022 09:04 Uhr MidSommerland in Harburg: Atemprobleme bei Badegästen

15 Badegäste des Schwimmbads MidSommerland in Harburg haben am Sonnabend über Atemprobleme geklagt, daraufhin wurde das Bad am Abend geschlossen. Zwei Erwachsene und sieben Kinder kamen vorsichtshalber ins Krankenhaus. Die Ursache für die Atemwegsprobleme ist laut Feuerwehr unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 15.05.2022 09:00