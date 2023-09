Stand: 24.09.2023 09:48 Uhr Michel-Fans spenden mehr als 17.000 Euro für die Turmbläser

Die derzeitigen Turmbläser des Hamburger Michels sind seit drei Jahrzehnten unermüdlich im Einsatz und spielen 365 Tage im Jahr Choräle in alle vier Himmelsrichtungen. Die jahrhundertealte Tradition wird seit Jahren über Spenden finanziert. Zum 30-jährigen Dienstjubiläum der beiden Trompeter Horst Huhn und Josef Thöne im vergangenen Jahr hatte die Stiftung St. Michaelis um Spenden für die Turmbläser geworben und ist bislang auf eine gute Resonanz gestoßen. "Wir haben bereits 17.710 Euro an Spenden erhalten", sagte Michael Kutz, Geschäftsführer der Stiftung St. Michaelis. Das Spendenziel liegt bei 20.000 Euro. So hoch ist das Honorar der Türmer pro Jahr.

