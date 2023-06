Michael Schulte und Marquess heute beim NDR Festival 2023 in Harburg Stand: 01.07.2023 00:01 Uhr Das Hamburger NDR Festival 2023 findet heute auf dem Rathausplatz in Harburg statt. Beim großen Open-Air-Event von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal treten Michael Schulte und Marquess auf.

Der Eintritt für das NDR Festival ist frei. Rund um die Live-Musik sorgen die NDR 90,3 Moderatoren Nicole Steins und Ulf Ansorge für Stimmung. Unter anderem gibt es Quiz-Spiele und eine Karaoke-Show. Das Festival startet um 17 Uhr.

Michael Schulte hat neue Songs im Gepäck

Musikalischer Höhepunkt des Events ist der Auftritt von Michael Schulte und seiner Band. Seitdem der 33-Jährige vor fünf Jahren mit der gefühlvollen Ballade "You Let Me Walk Alone" beim Eurovision Song Contest den vierten Platz erreichte, gehört er zu den populärsten Solo-Künstlern Deutschlands. Im September erscheint mit "Remember Me" das neue Album von Michael Schulte. Die Vorab-Singles "Here Goes Nothing" und "Waterfall" zeigen ihn von seiner tanzbaren Seite.

Tanzen beim Konzert von Marquess

Tanzen ist auch beim Konzert Marquess angesagt. Mit viel guter Laune, lateinamerikanischen Rhythmen und ihren zahlreichen Hits werden sie den Rathausplatz in Bewegung versetzen. Ob "Vayamos Compañeros", "El Temperamento", "Arriba" oder "Toda La Noche" - Karibikfeeling in Harburg ist garantiert.

Die besten Hits aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte bringt außerdem die Partyband Good Music Live auf die Bühne.

