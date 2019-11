Stand: 01.11.2019 02:30 Uhr

Michael Bublé: Einfach ein echter Weltstar von Lisa Hentschel

Zwei Stunden lang liefert Michael Bublé in der Barclaycard Arena in Hamburg ein Konzert, das ernsthaft, entspannt und ehrlich wirkt. Eine bodenständige "Love"-Tour, die zeigt: Da auf der Bühne steht nicht einfach nur ein mehrfacher Grammy-Award-Gewinner, sondern ein wahrhaftiger Weltstar.

Michael Bublé: Ein Abend, 13 Erinnerungen

























Der Hinweg: Schlendern mit Swing

Diese Entspanntheit, die wabert bereits auf dem Hinweg zwischen S-Bahnstation Stellingen und Eingangsbereich E2 durch die Novemberluft. Und das, obwohl es da nichts schönzureden gibt: Diese drei Grad, die gehen bis unter die Haut. Aber keiner ruft, keiner rempelt, keiner rennt. Stattdessen: Schlendern mit Swing, knapp zwei Kilometer am Stück. Auch an den Ticketkontroll-, Getränke- und Riesenbretzelschlangen geht das so. Wer das noch vor Konzertbeginn bewirkt, setzt die Messlatte auf Rekordhöhe. Und das mit entspanntem Lächeln im Gesicht. Dahinter steckt dieser jemand namens Michael Bublé: Mehrfacher Grammy-Award-Gewinner, Musiker von Millionen verkauften Tonträgern. Derjenige, der bereits weltweit auf Platz 1 der Charts platziert war. Der, der einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame besitzt. Und gerade der macht am Abend deutlich: Das einzige, was zählt, ist Authentizität.

Der Beginn: Jazz ab

Dieser Kanadier mit Großeltern, die aus Italien eingewandert sind, der eben diesen Großvater 2019 verloren hat - der wird um 20.08 Uhr aus den Tiefen der Bühne nach oben gefahren. Er steht bereit, lässt die Klavierakkorde kurz solo wirken, holt Luft und singt "Bird flyin' High ...". Willkommen bei der Michael Bublé Show, willkommen bei Lied Nummer eins: "I'm Feeling Good". "Das meint der auch so", heißt es von links und meint damit die Dankbarkeit, die der Sänger ausstrahlt.

Das Konzert: Mit "Love" mitten ins Herz

Drei Minuten später wird über der Bühne der animierte Feuer- zum Erdball und die Halle swingt vereint. Die einen vorsichtig im Stehen, die anderen so richtig, mit Swing-Tanzschritt vorm eigentlichen Sitzplatz. Dann Bublés Begrüßung: Hamburg sei unvergessen, schon alleine wegen des Satzes, der ihm mit nordischem Humor vor seinem ersten Deutschlandauftritt am Hamburger Flughafen beigebracht wurde: "Ich möchte dich berühren". Und ehe man es sich versieht, wird aus Humor Ernst: Michael Bublé berührt das Publikum. Zum einen mit der Offenheit, die hinter seinen persönlichen Anekdoten steckt und die seine Ernsthaftigkeit hinter den Jazz-Schritten erklärt. Zum anderen, weil der Sänger sich dann freut, wenn er anderen die Aufmerksamkeit der gesamten Barclaycard Arena schenken kann - wie Jessie, einem Hamburger aus dem Publikum, den er "Crazy Little Thing Called Love" performen lässt. "Was ihr mir gebt, gebe ich euch zehnfach zurück", sagt Bublé und meint es auch so.

Michael Bublé zeigt Emotionen in richtigem Maße. Wird es mit "When I Fall In Love" emotional, dann nur so lange, bis ein lässiger Spruch die Leichtigkeit wie von selbst zurückholt. Steht er bei "Forever Now" mit verschränkten Armen auf der Bühne, sichtlich berührt, dann lehnt er fünf Minuten später bei "Home" längst wieder entspannt an der Wand oder lässt die glänzenden Schuhe mit lässigen Umdrehungen aufblitzen. Beide Seiten - die Ernsthaftigkeit und die Leichtigkeit - wirken authentisch, statt aufgesetzt. Der mehrfache Grammy-Award-Gewinner wirkt dankbar und bodenständig, tritt zurück, lässt andere glänzen - und zeigt so, worauf es als Weltstar ankommt.

