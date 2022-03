Stand: 31.03.2022 07:39 Uhr Miami: Zverev im Viertelfinale gescheitert

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev ist im Viertelfinale des ATP-Masters in Miami ausgeschieden. Er unterlag dem Norweger Casper Ruud mit 3:6, 6:1 und 3:6. Zverev ist derzeit Vierter der Weltrangliste. Er erreichte in diesem Jahr bislang einzig im Februar in Montpellier das Finale eines Turniers. | Sendedatum NDR 90,3: 31.03.2022 06:30

