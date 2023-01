Metropolregion Hamburg: Verkehr soll klimafreundlicher werden Stand: 19.01.2023 12:01 Uhr Der Verkehr in der Metropolregion Hamburg soll klimafreundlicher werden. Das ist Thema einer großen Metropol-Konferenz. Dazu kommen am Donnerstag 400 Vertreterinnen und Vertreter aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachen und Mecklenburg-Vorpommern im Rathaus zusammen.

Etwa 370.000 Menschen pendeln täglich vom Umland nach Hamburg. 150.000 pendeln aus Hamburg raus. Die Mobilitätswende gehe nur mit dem Umland, sagt Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Das Deutschlandticket sei ein Riesenschritt nach vorn, weil es jedes Monatsabo auf 49 Euro verbillige - auch das Gesamtnetz-Abo des HVV für 215 Euro. "In Hamburg halbiert sich der Preis, aber für das Umland, da drittelt, viertelt, fünftelt, achtelt sich der Preis", so Tjarks. "Dann wissen Sie schon, dass Sie so etwa 1.400 bis 1.500 Euro sparen." Und das pro Jahr.

Ausbau der Bahnlinien und der Radschnellwege

Auch die neuen Bahnlinien nach Schleswig-Holstein - die S4 nach Bad Oldesloe und die S21 nach Kaltenkirchen -sollen Autofahrerinnen und -fahrer zum Umsteigen bewegen. Sie müssten raus aus der Komfortzone, meint Pinnebergs Landrätin Elfi Heesch (parteilos). "Wir legen den Finger in die Wunde, dass es von jedem Einzelnen abhängt. Die Angebote, die wir für viel Geld schaffen, müssen ja auch genutzt werden", so die Landrätin. Außerdem sollen Radschnellwege kommen, doch die Planung gerät häufig durch Proteste von Anwohnerinnen und Anwohner ins Stocken.

