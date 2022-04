"Metropolitaner Award 2022" in Hamburg: Das sind die Gewinner Stand: 27.04.2022 09:41 Uhr Der "Metropolitaner Award" zeichnet Menschen aus, die sich besonders für das Wohl der Metropolregion Hamburg einsetzen. Am Dienstagabend ist in der Elbphilharmonie der mit 2.500 Euro dotierte Preis in drei Kategorien verliehen worden.

Das Intensivmedizin-Team am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gewann in der Kategorie "Menschen aus der Region". "Unter Höchsteinsatz und großer Aufopferung widmen sich hier 460 Pflegekräfte aus Hamburg und dem Umland der Intensivpflege schwerkranker Menschen", sagte der frühere Intendant des NDR, Lutz Marmor, in der Laudatio. "Dazu gehört seit zwei Jahren auch die Pflege von Corona-Kranken aus der gesamten Metropolregion. Ohne Ihren täglichen Einsatz gäbe es für viele Menschen keine Hoffnung auf Leben."

Ein Preis für Herzretter

In der Kategorie Vereine und Stiftungen ging der Preis an die Herzretter-Initiative des Vereins "Ich kann Leben retten e.V.". Die Initiative trainiert seit vielen Jahren ehrenamtlich und kostenlos Schülerinnen und Schüler in der Metropolregion, um Notfallsituationen meistern zu können.

Ökologische Landwirtschaft ausgezeichnet

In der Kategorie Unternehmen setzte sich die Regionalwert AG Hamburg durch. Sie unterstützt die ökologische Landwirtschaft in der Region als Netzwerk, bei dem jeder einen Anteil an der Aktiengesellschaft hält. Erstmalig verliehen wurde ein Unternehmens-Sonderpreis für besonderes Engagement bei der Fachkräftegewinnung an die HygCen GmbH aus Schwerin.

Der "Metropolitaner Award" wurde bereits zum dritten Mal verliehen. Prominente Gäste am Dienstagabend waren unter anderem Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Durch den Abend führte Moderator Michel Abdollahi. Showacts waren Sasha, Stefan Gwildis und die Inklusionsband "Bitte Lächeln!".

Jury wählte Nominierte aus - Online-Abstimmung entschied über Gewinner

Im Vorfeld waren 124 Menschen, Vereine, Stiftungen und Unternehmen für die Auszeichnung vorgeschlagen worden. Eine Jury, zu der unter anderem Yared Dibaba, Caroline Kiesewetter und Stefan Gwildis gehören, hatte sich auf 15 Nominierte geeinigt - jeweils fünf in den den drei Kategorien. Einen Überblick gibt es auf der Homepage www.metropolitaner.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden dann über eine Online-Abstimmung ermittelt.

5,4 Millionen Menschen leben in der Metropolregion Hamburg

Den "Metropolitaner Award" gibt es seit 2019. Initiiert wird die Auszeichnung vom Unternehmensbeirat der Metropolregion. Die Schirmherrschaft haben die Regierungschefinnen und Regierungschefs der vier norddeutschen Bundesländer übernommen. Die Metropolregion Hamburg ist eine von elf Metropolregionen in Deutschland. Neben der Hansestadt umfasst sie Teile von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. In dem Gebiet leben fast 5,4 Millionen Menschen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 27.04.2022 | 18:00 Uhr